بجودة عالية.. تردد قناة الأهلى الجديد HD





وفى ذات السياق، أعلنت إدارة قناة الأهلي للسادة المشاهدين، أنه عندما يتعذر استقبال إرسال القناة على أي من الترددين ( H11747-H12341)، لا بد من عمل إعادة بحث على جهاز الرسيفر على الترددين القديم والجديد، حيث إن بث القناة قد تم تطويره ليصبح HD.



ويمكن ضبط قناة الأهلي بشكل جيد عبر النايل سات عن طريق إدخال التردد الصحيح، حيث ستتحول القناة إلى تقنية البث العالى HD، بعدما استحوذت شركة لايف على حق إدارتها مؤخرًا بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ووعد محمد كامل المدير التنفيذي للشركة بتغييرات شاملة وخريطة برامج جديدة في منتصف شهر يوليو المقبل.



برامج قناة تردد قناة الاهلى الجديد HD

* الأهلي اليوم

* الاهلي في الصحافة

* البيت الكبير

* ستاد الأهلي

* النشرة الرياضية

* ماتشات زمان

* ملوك الصالات

* ملك وكتابة

* ملعب الأهلي



يشار إلى أن قناة الأهلي تم انطلاقها في نهاية عام 2008، وتقرر انطلاق قناة النادي الأهلي الفضائية بالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه. أر. تي.) مع بداية الموسم 2008-2009،حيث قامت شركه بريزنتيشن سبورت بتولي مسؤلية القناة اعتبارا من منتصف عام 2016.



والجدير بالذكر أنه من سياسات قناة الأهلي الجديد ظهرت مؤخرا لتدافع عن النادى الأهلى بدون تعصب.



تردد قناة: Al Ahly.تردد القناة: 12340.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 56.القمر الصناعي: المدار 7 غرب.