بجودة عالية.. تردد قناة الأهلى الجديد HD
الأحد 26/يوليه/2020 - 05:34 ص
يقدم لكم «الدستور» تردد قناة الأهلى الجديد HD بجودة عالية 2020 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.
شهد محرك البحث العالمي "جوجل"في الآونة الأخيرة إلى بحث كبير وكثيف على تردد قناة الأهلي الجديد HD الذي يرئاسها إيهاب الخطيب؛ حيث بدأ العد التنازلي لافتتاحها بعد التطوير الذي سعت له شركة لايف التابعة لمجموعة "استادات" القابضة والمسؤولة عن عملية التطوير بالقناة بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام وإدارة النادي الأهلي، على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر يوم الإثنين المقبل.
شهد محرك البحث العالمي "جوجل"في الآونة الأخيرة إلى بحث كبير وكثيف على تردد قناة الأهلي الجديد HD الذي يرئاسها إيهاب الخطيب؛ حيث بدأ العد التنازلي لافتتاحها بعد التطوير الذي سعت له شركة لايف التابعة لمجموعة "استادات" القابضة والمسؤولة عن عملية التطوير بالقناة بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام وإدارة النادي الأهلي، على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر يوم الإثنين المقبل.
تردد قناة الأهلي الجديد HD
تردد قناة: Al Ahly.
تردد القناة: 12340.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.
القمر الصناعي: المدار 7 غرب.
تردد القناة: 12340.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.
القمر الصناعي: المدار 7 غرب.
وفى ذات السياق، أعلنت إدارة قناة الأهلي للسادة المشاهدين، أنه عندما يتعذر استقبال إرسال القناة على أي من الترددين ( H11747-H12341)، لا بد من عمل إعادة بحث على جهاز الرسيفر على الترددين القديم والجديد، حيث إن بث القناة قد تم تطويره ليصبح HD.
ويمكن ضبط قناة الأهلي بشكل جيد عبر النايل سات عن طريق إدخال التردد الصحيح، حيث ستتحول القناة إلى تقنية البث العالى HD، بعدما استحوذت شركة لايف على حق إدارتها مؤخرًا بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ووعد محمد كامل المدير التنفيذي للشركة بتغييرات شاملة وخريطة برامج جديدة في منتصف شهر يوليو المقبل.
برامج قناة تردد قناة الاهلى الجديد HD
* الأهلي اليوم
* الاهلي في الصحافة
* البيت الكبير
* ستاد الأهلي
* النشرة الرياضية
* ماتشات زمان
* ملوك الصالات
* ملك وكتابة
* ملعب الأهلي
يشار إلى أن قناة الأهلي تم انطلاقها في نهاية عام 2008، وتقرر انطلاق قناة النادي الأهلي الفضائية بالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه. أر. تي.) مع بداية الموسم 2008-2009،حيث قامت شركه بريزنتيشن سبورت بتولي مسؤلية القناة اعتبارا من منتصف عام 2016.
والجدير بالذكر أنه من سياسات قناة الأهلي الجديد ظهرت مؤخرا لتدافع عن النادى الأهلى بدون تعصب.
ويمكن ضبط قناة الأهلي بشكل جيد عبر النايل سات عن طريق إدخال التردد الصحيح، حيث ستتحول القناة إلى تقنية البث العالى HD، بعدما استحوذت شركة لايف على حق إدارتها مؤخرًا بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ووعد محمد كامل المدير التنفيذي للشركة بتغييرات شاملة وخريطة برامج جديدة في منتصف شهر يوليو المقبل.
برامج قناة تردد قناة الاهلى الجديد HD
* الأهلي اليوم
* الاهلي في الصحافة
* البيت الكبير
* ستاد الأهلي
* النشرة الرياضية
* ماتشات زمان
* ملوك الصالات
* ملك وكتابة
* ملعب الأهلي
يشار إلى أن قناة الأهلي تم انطلاقها في نهاية عام 2008، وتقرر انطلاق قناة النادي الأهلي الفضائية بالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه. أر. تي.) مع بداية الموسم 2008-2009،حيث قامت شركه بريزنتيشن سبورت بتولي مسؤلية القناة اعتبارا من منتصف عام 2016.
والجدير بالذكر أنه من سياسات قناة الأهلي الجديد ظهرت مؤخرا لتدافع عن النادى الأهلى بدون تعصب.