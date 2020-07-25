مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-7-2020 فى المحافظات
الأحد 26/يوليه/2020 - 12:36 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-7-2020 الموافق 5 ذى الحجة 1441 هجريًا في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهي: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
الإسكندرية: (الفجر 3:31 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:01 م، العشاء 8:31 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 50: 6 م، العشاء 8:19 م).
بورسعيد: (الفجر 3:21 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:21 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:25 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:37 م، العشاء 8:02 م).
أسوان: (الفجر 4:18 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:54 م، المغرب 7:11 م، العشاء 8:33 م).
سوهاج: (الفجر 3:40 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:44 م، العشاء 8:09 م).
السويس: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:17 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:40 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:12 م، العشاء 8:43 م).
والدلك سنةٌ من سنن الوضوء المستحبة في كل الأعضاء المغسولة عند جمهور الفقهاء؛ لأنه أنقى، وبه يتيقن تعميم العضو بالماء، وهو مستحبٌّ للخروج من خلاف العلماء الذين قالوا بوجوبه، فالخروج من الخلاف مستحب.
ويستحب أن يبالغ في غسل العقب ودلكه أثناء الوضوء خصوصًا في الشتاء كما ذكر الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1 62)؛ لحديث: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1 153): [وَيُدَلِّك بَدَنَهُ بِيَدَيْهِ؛ لأَنَّهُ أَنْقَى، وَبِهِ يَتَيَقَّنُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَغَابِنِهِ وَجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَبِهِ يَخْرُجُ مِنْ الْخِلافِ. قَالَ فِي الشَّرْحِ: يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ يَدِهِ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَلا يَجِبُ إذَا تَيَقَّنَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُصُولُ الْمَاءِ] اهـ.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-7-2020 فى المحافظاتمحافظة القاهرة: (الفجر 3:30 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:53 م، العشاء 8:21 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:31 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:01 م، العشاء 8:31 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 50: 6 م، العشاء 8:19 م).
بورسعيد: (الفجر 3:21 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:21 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:25 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:37 م، العشاء 8:02 م).
أسوان: (الفجر 4:18 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:54 م، المغرب 7:11 م، العشاء 8:33 م).
سوهاج: (الفجر 3:40 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:44 م، العشاء 8:09 م).
السويس: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:17 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:40 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:12 م، العشاء 8:43 م).
تدليك القدمين في الوضوء"الدلك": هُوَ إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ -يعني المطلوب غسله- وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْلَ جَفَافِهِ. انظر: "الشرح الكبير" للإمام أحمد الدردير (1 90) ومعه "حاشية الدسوقي".
والدلك سنةٌ من سنن الوضوء المستحبة في كل الأعضاء المغسولة عند جمهور الفقهاء؛ لأنه أنقى، وبه يتيقن تعميم العضو بالماء، وهو مستحبٌّ للخروج من خلاف العلماء الذين قالوا بوجوبه، فالخروج من الخلاف مستحب.
ويستحب أن يبالغ في غسل العقب ودلكه أثناء الوضوء خصوصًا في الشتاء كما ذكر الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1 62)؛ لحديث: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1 153): [وَيُدَلِّك بَدَنَهُ بِيَدَيْهِ؛ لأَنَّهُ أَنْقَى، وَبِهِ يَتَيَقَّنُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَغَابِنِهِ وَجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَبِهِ يَخْرُجُ مِنْ الْخِلافِ. قَالَ فِي الشَّرْحِ: يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ يَدِهِ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَلا يَجِبُ إذَا تَيَقَّنَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُصُولُ الْمَاءِ] اهـ.