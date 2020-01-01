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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جوهرة بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 07:16 م
جوهرة
جوهرة
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت "جوهرة" بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر أبرز أنوثتها وجمالها، واعتمدت مكياجًا يناسب لون بشرتها، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة عشوائية جذابة.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية "جوهرة" شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

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