جوهرة بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.وظهرت "جوهرة" بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر أبرز أنوثتها وجمالها، واعتمدت مكياجًا يناسب لون بشرتها، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة عشوائية جذابة.يذكر أن الفنانة الاستعراضية "جوهرة" شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.