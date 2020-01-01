محافظ أسيوط: تلقينا 12 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنهم تلقوا 12 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمحافظة.وناشد "سعد"، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، المواطنين بضرورة تقديم طلبات التصالح في البناء لاتخاذ الإجراءات حيالها وحل مشاكلها.وأوضح أن بعض مخالفات البناء لا يجوز التصالح فيها، وأبرزها الموجودة في الأحوزة العمرانية، مؤكدًا أن الدولة تفتح ذراعيها لتلقي طلبات التصالح، وتحث المواطنين على سرعة التقدم بها.