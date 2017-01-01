تجديد حبس زياد العليمى بـ«خلية الأمل» 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تجديد حبس زياد العليمى وأكثر من 35 آخرين بـ"خلية الأمل"، 45 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة- على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.