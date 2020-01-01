كريم عفيفى: «صباحية مباركة» ستحقق جماهيرية فى عيد الأضحى

أكد الفنان الشاب كريم عفيفي، سعادته بعودة مسرحية "علاء الدين" بعد فترة غياب لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرًا إلى أن العرض سيحمل مفاجآت تقنية للجمهور.













ويشارك كريم عفيفي في بطولة عرض "علاء الدين" مع الفنان الكبير أحمد عز، إخراج مجدي الهواري، إنتاج كايرو شو، ويشاركه كل من محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، تارا عماد وسامي مغاوري.

وحول تقديم عروض جديدة مع "عبدالباقي"، قال: "في الوقت الحالي لا يوجد عمل يجمعنا منذ انتهاء مسرح مصر".ويشارك كريم عفيفي في بطولة عرض "علاء الدين" مع الفنان الكبير أحمد عز، إخراج مجدي الهواري، إنتاج كايرو شو، ويشاركه كل من محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، تارا عماد وسامي مغاوري.

وقال عفيفي في تصريحات لـ "الدستور"، إن زملاءه في "مسرح مصر" علي ربيع وأوس أوس، اللذان يقدمان مسرحية "صباحية مباركة" على مسرح جراند حياة ومن إخراج النجم أشرف عبدالباقي، سيقدمون عملًا يليق بالجمهور، لافتًا إلى أن المنافسة موجودة بينهم طوال الوقت بشكل مشرف.