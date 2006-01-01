«التموين»: إضافة مواليد جدد على البطاقات فى أغسطس «فشنك»

نفى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات والتوثيق، ما يتردد عن استقبال طلبات المواطنين في مكاتب التموين لإضافة المواليد على البطاقات أو الموقع الإلكتروني "دعم مصر" ولا تمت للحقيقة بصلة واصفًا إياها بأنها مجرد شائعات يتم تداولها لعاشر مرة على التوالي خلال عام واحد، بهدف إثارة البلبلة للمواطنين وإثارة الرأي العام، مطالبًا وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والإخبارية بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات وتدقيق المعلومات من مصادرها بالوزارة.ولفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن مثل هذه الأخبار والشائعات التي تتداول بخصوص إضافة المواليد بدءًا من الشهر المقبل على المنصات الإلكترونية هي أخبار غير دقيقة، واصفًا إياها بأنها "فشنك وليست سليمة".وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسجيل البيانات إلكترونيًا وفي مكاتب التموين من قبل، لإضافة المواليد على البطاقات خلال أعوام 2006 حتى عام 2015، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة مليون فرد على البطاقات المستخرجة الجديدة، وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرًا ولا توجد أي إضافات حاليًا.وأشار إلي أن هذه الأعداد الكبيرة من تسجيل البيانات للمواليد على البطاقات لم يتم البت النهائي فيها حاليا ولاتوجد أي قرارات وزارية في هذا الشأن حتى الآن.