البابا يستقبل الأسقف العام لإيبارشية المحلة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.وفي سياق آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 7 أغسطس المقبل، لبدأ صوم العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس.وكان أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.