إيبارشية الوادي الجديد تستأنف القداسات اليوم

تستأنف إيبارشية الوادي الجديد، عودة صلوات القداسات والفتح التدريجي لكنائس الإيبارشية بإجراءات احترازية مشددة اليوم السبت.وقالت الإيبارشية - في بيان لها - إن صلوات القداس ستقام بأعداد محدودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين المصلين، وإجراءات التعقيم بالكنائس مع قياس درجات حرارة المصلين قبل الدخول إلى الكنيسة، وذلك في إطار حرص الإيبارشية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وكانت قد أطلقت إيبارشية الوادي الجديد، حملة توعية عن أبرز الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كنائس الإيبارشية خلال فتحها في 25 يوليو الجاري.وكان أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.