المفتى يوضح حكم شراء الوالد أضحية لابنه والعكس

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يجوز للوالد أن يشترى لولده أضحية، كما يجوز للابن شراء أضحية لأبيه.وأضاف "علام"، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أن من لم يذهب إلى الحج، فليتشبه بالحاج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر من لم يحج، بالتشبه بـ الذي يحج في العشر الأوائل من ذي الحجة، مثل عدم قص الشعر والأظافر".وأكد مفتى الديار المصرية، على ضرورة صلة الرحم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى حائجة فيروس كورونا.