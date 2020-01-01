5 محافظات استحوذت على النسبة الأكبر في عدد مرشحي الأحزاب لانتخابات «الشيوخ»

حصدت 5 محافظات "القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والقليوبية"، أكبر نسبة في عدد المرشحين من الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ.وجاء توزيع المرشحين كالآتي: "33 في القاهرة، و22 في الاسكندرية، و21 في الجيزة، و20 في الشرقية، و18 بالقليوبية".أما فيما يخص أقل 5 محافظات في أعداد مرشحي الأحزاب، فهم "الوادي الجديد، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية".وجاءت الحصيلة عبارة عن "مرشح واحد في الوادي الجديد، ومرشحان في مرسى مطروح، وكذلك في جنوب سيناء، و3 في محافظة شمال سيناء، وكذلك في محافظة الإسماعيلية".