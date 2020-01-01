باحث تركى: شبح الحرب يخيم على شرق المتوسط بسبب عدوانية أردوغان

أكد كارابيكر أكويونلو، الباحث في السياسة المقارنة في جامعة ساو باولو والخبير في الشئون التركية، أن شبح الحرب معلق في الهواء في منطقة شرق المتوسط، في مقال نشره موقع "أحوال" التركي.وتابع أن هناك خطرا متزايدا من المواجهة المباشرة بين دول شرق البحر المتوسط.وأضاف أن المواجهة المباشرة قد تحدث حول المطالبات المتنافسة على حقوق استكشاف المواد الهيدروكربونية والحدود البحرية، "حتى لو لم يكن أي من الأطراف مهتمًا بها".وأشار أكويونلو إلى أن التوتر بين الدول المعنية، وخاصة تركيا واليونان وقبرص ومصر، قد إلى ذروته "ويصبح من المستحيل احتواؤه، ويتحول إلى نوع من الديناميكيات التي قد تأخذ مجراها نحو المواجهة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع؛ أعلنت البحرية اليونانية حالة من الاستنفار، حيث تم وضع طائرات مقاتلة على أهبة الاستعداد بعد أن كانت 18 سفينة تركية في طريقها إلى جزيرة Kastellorizo ​​اليونانية الصغيرة الواقعة على بعد كيلومترين فقط من الساحل الجنوبي من منتجع مدينة كاش التركية.وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منعت مواجهة عسكرية محتملة بين تركيا واليونان مساء الثلاثاء.وقال أكويونلو: "إن الحروب بالوكالة مستمرة بالفعل في سوريا، ونحن نتحدث عن تطور محتمل للمواجهة المباشرة بين الجيشين السوري والتركي هناك وهو الأمر الذي حدث بالفعل إلى حد ما".وأضاف: "شبح هذه الأنواع من المواجهة موجود أكثر من ذي قبل".تتصاعد التوترات مرة أخرى بين تركيا واليونان حول مزاعم الجيران المتنافسة بشأن حقوق الحفر الهيدروكربونية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتزعم تركيا أن لها الحق مع الدولة التركية الانفصالية في الثلث الشمالي من قبرص في الحصول على مياه إقليمية أكبر ومناطق اقتصادية حصرية.وتابع أكويونلو أن الميول العسكرية العدوانية الحالية لتركيا تذكرنا بالتسعينيات، فالإسلاميون السياسيون وأنصار أردوغان وطائفة واسعة من القوميين الأتراك هي كتلة تحكم وهو تحالف انتهازي للغاية، يقوم على ظروف متقلبة.