روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولي أول أغسطس

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، استئناف رحلات الطيران الدولية، التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من مطلع أغسطس القادم.وقال رئيس الوزراء الروسي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات موسكو، وسان بطرسبورج، وروستوف على الدون"، موضحا أن قائمة الدول التي سيتاح للمواطنين الروس السفر إليها جوا ستكون متوفرة لاحقا.وأضاف رئيس الحكومة الروسية "أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد".كانت السلطات الروسية قد علقت جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات الطيران العارض اعتبارا من 27 مارس الماضي على خلفية جائحة الفيروس، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو الجاري حتى أوائل أغسطس المقبل.