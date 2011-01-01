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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فهد اليحيا في ضيافة منصة الفن المعاصر غدا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:47 م
فهد اليحيا
فهد اليحيا
نضال ممدوح
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يحاور الكاتب إبراهيم فرغلي، في التاسعة مساء غدٍ السبت، في بث مباشر "أونلاين"، الدكتور فهد اليحيا، استشاري الطب النفسي والكاتب الصحفي والناقد السينمائي السعودي٬ في حوار مباشر من حساب منصة الفن المعاصر "كاب"٬ تحت عنوان "علم النفس والطب النفسي في لغة السينما"

ويدور اللقاء الذي يعقد بالتعاون مع نادي ميزانسين حول الطب النفسي وعلم النفس في علاقتهما بالسينما.

و الدكتور فهد اليحيا له كتاب عن السينما بعنوان "كيف تصنع فيلمًا: مدخل إلى الفنون السينمائية"، كما كتب دراسات عديدة في موضوعات لها علاقة بفن السينما، وكاتب صحفي منذ الثمانينات في عدد كبير من الصحف السعودية.


يشار إلى أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين وا لمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.
إبراهيم فرغلي
إبراهيم فرغلي

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