حذر من مخاطرها.. طبيب ينصح بمواجهة الرطوبة بـ 5 طرق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، سيكون حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، محذرًا من الرطوبة الشديدة التي تمر بها مصر، والتى تصل نسبتها في الجو لـ 80 %، ما يجعل أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من هذه الأجواء.من جهته، أكد الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، أن الرطوبة الشديدة يجب مواجهتها بعدة طرق، أهمها الاستحمام بانتظام، لإزالة البكتريا التي تسبب التعرق، وتصدر رائحة كريهة، فالحفاظ على الاستحمام بشكل متكرر على مدار اليوم يجعل الجسم رطبًا، كما يمنع تراكم البكتريا.وأضاف خلال تصريحاته للدستور، أنه يجب ارتداء الملابس القطنية، لامتصاص العرق، فهناك نوعية من الملابس تتسبب في إيذاء الجسد وتزيد إحساسه بالحرارة، كما يجب تغيير الملابس على مدار اليوم.وحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، لانها تسبب ضرر كبير في حال استمرار جلوس بشكل مباشر تجاهها، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فالتعرض للشمس سيجعلهم يشعرون بالدوار ويمكن أن يصابوا بضربة شمس، كما نصح المواطنين بشرب السوائل والمياه للحفاظ على الجسم.وودعا لعدم الجلوس في المناطق المغلقة سيئة التهوية، فعدم وجود هواء قد يصيبك بعدة أمراض، فضلا عن الدوار الذي ستشعر به حال مكوثك في مكان مغلق، مناشدا المواطنين بضرورة الاحتماء بمظلة إذا اضطروا للخروج في فترة الشمس.أما من يستقلون السيارات فيجب الاطمئنان الدائم على دورة تبريد السيارات قبل الانطلاق على الطرق، منعًا لتعرض السيارة للتلف أو اشتعالها نتيجة حرارة الجو الشديدة.