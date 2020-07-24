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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: إيران تنشر الفوضى وتهدد السلم الدولي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:51 ص
إيران
إيران
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قالت صحيفة الرياض السعودية، في افتتاحيتها اليوم، إن إيران تحاول أن تغيب حقائق ما يدور في داخلها من أحداث عن شعبها وإلهاءه بأحداث تدور رحاها خارج الحدود، ولعل وصف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كريمي قدوس لحادث الانفجار، الذي شهدته منشأة نطنز مطلع الشهر الجاري بأنه اختراق أمني، ما هو جدير لأن تلتفت إيران لداخلها وتهتم به.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (عبثية إيران)، أنه رغم الأحداث التي تشهدها إيران والمتمثلة في العديد من الانفجارات التي شهدتها المدن الإيرانية، إلى جانب تصاعد مؤشر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإصابات جراء جائحة كورونا وصلت 25 مليون إيراني إلا أن هذه الأحداث لم تصرف إيران عن دعم وكلائها، وأوقفتها عن إشاعة الفوضى والعمل على تهديد السلم الدولي، كالحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، ومقاتليها في سوريا، ما جعل إيران دولة داعية للعبث وإلى تجريد المنطقة من السلام والأمن المنشودين.

وتابعت "لكن إيران ومن منطلق أيديولوجي تحاول نقل التخريب إلى جيرانها ودول المنطقة عمومًا، ضاربة بذلك عرض الحائط كل الأعراف الدولية وقوانين السلم الدولي التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الدول، والبعد عن كل ما ينغص هذه العلاقات خصوصًا العلاقات البينية بين الدول المتجاورة".

وأوضحت الصحيفة أن دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ختام زيارته لإيران باحترام خصوصية بلاده وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في البلدين، وأن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لتهديد إيران أو الدول المجاورة، ليؤكد من جديد اعترافًا جليًا لحقيقة تدخل إيران في شؤون جيرانها.

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