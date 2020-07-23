أول فيديو من داخل الطائرة الإيرانية لحظة اعتراضها فوق الأجواء السورية

نشر صحفي إيراني، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، مقطع فيديو من داخل طائرة الركاب الإيرانية التي تم اعتراضها في الأجواء السورية قبل قليل.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" الفيديو عن الصحفي الإيراني، للحظة اعتراض الطائرة الإيرانية فوق إحدى المناطق السورية.في السياق ذاته، أكدت مصادر بالطيران المدني السوري أن الطائرات التي اعترضت طائرة الركاب الإيرانية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبها، نفت مصادر إسرائيلية، أن تكون طائرات إسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية في المجال الجوي السوري، بعد الأنباء التي قالت إن تل أبيب هي المسئولة عن الواقعة.وأكملت الطائرة الإيرانية رحلتها إلى لبنان، بينما هبطت اضطراريا في إحدى المطارات هناك غير المخصص لرحلتها، بسبب وقوع إصابات طفيفة بين الركاب بسبب الواقعة.