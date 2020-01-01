البنك الدولي: 30 دولة نفذت التعليم عن بعد

كشف خامي سافيدرا، مدير قطاع التعليم في البنك الدولي، عن رؤية البنك الدولي لنظام وشكل التعليم بالمستقبل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال "سافيدرا"، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن العالم يشهد تغيرات كثيرة بسبب جائحة كورونا، وكثير من المدارس تم إغلاقها.وأكمل: "جائحة كورونا دفعتنا للتفكير في ضرورة استخدام التكنولوجيا في التعليم، لذلك اعتمدت جميع الدول على التكنولوجيا في التعليم مع جائحة كورونا."وتابع: "هناك أكثر من مليار طالب كانوا غير منتظمين في الدراسة بسبب كورونا، وهناك 30 دولة نفذت استراتيجية التعليم عن بعد باستخدام منصات متعددة في ظل جائحة كورونا.