مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية السعودي واليوناني

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من نظيره اليوناني نيكوس دندياس.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم خلال الاتصال بين الوزيرين استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بجانب بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان في وقت سابق اليوم على اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، مشددين على رفضهم التدخل الأجنبي في ليبيا.