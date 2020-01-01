حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

التحرك

مقاومة النيكوتين

خفض التوتر

ضغط الدم هو القوة التي يُضخ بها الدم من القلب إلى الشرايين، وعادة ما تكون القراءة التقليدية له دون مستوى 12080 ميليمتر زئبقي.وبحسب تقرير لموقع "هيلث لاين"، فإن ارتفاع ضغط الدم، يؤثر تقريبًا على نصف البالغين الأمريكيين، حسب تقديرات الكلية الأمريكية لأمراض القلب.ويُعرف أيضًا باسم "القاتل الصامت"، وعادة لا يسبب أعراضًا حتى تقع أضرار كبيرة بالقلب. دون ظهور أعراض واضحة، لا يدرك معظم الأشخاص ارتفاع ضغط الدم لديهم.عند ترك ضغط الدم المرتفع دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الكلى. لكن بعض العادات البسيطة يمكنها المساعدة في إدارة الأمر بشكل سليم.ممارسة الرياضية 30 إلى 60 دقيقة يوميًا، جزء مهم من الحياة الصحية. إلى جانب المساعدة في خفض ضغط الدم، يفيد النشاط البدني المنتظم المزاج والقوة والتوازن، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري وأنواع أخرى من أمراض القلب.إذا كان المرء غير نشط لفترة من الوقت، فيجب التحدث مع الطبيب حول روتين التمارين الآمنة، ولتكن البداية بطيئة، ثم يختار وتيرة التدريب بشكل تدريجي.كل سيجارة يدخنها الشخص ترفع ضغط الدم مؤقتًا لعدة دقائق بعد الانتهاء، وإذا كان مدخنًا شرهًا، فقد يظل ضغط الدم مرتفعًا لفترات طويلة، حتى التدخين السلبي يمكن أن يضع المرء في خطر متزايد لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بتدهور شديد في ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية بشكل خطير.في العالم متسارع الخطى المليء بالطلبات المتزايدة، قد يكون من الصعب الإبطاء والاسترخاء، لكن من المهم الابتعاد عن المسؤوليات اليومية حتى يتمكن المرء من تخفيف التوتر.يمكن أن يرفع الإجهاد ضغط الدم مؤقتًا، والكثير منه يمكن أن يبقي على الضغط لفترات طويلة. ينصح بالبحث عن سبب هذا التوتر سواء كانت الوظيفة أو الموارد المالية وإيجاد طرق لمعالجة المشكلة.