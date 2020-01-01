«المصل واللقاح» تحذر من التجمعات خلال العيد: كورونا ملوش كتالوج

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر كسرت بالفعل حاجز ذروة إصابات فيروس كورونا، حيث بدأت أعداد الوفيات والإصابات تنخفض بنسبة كبيرة.وشدد الحداد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، على أنه يجب أن يكون هناك تفاؤل ولكن بحذر، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ليس له "كتالوج"، محذرًا من التجمعات خلال فترة عيد الأضحى.وأوضح أن وعي المواطن بأهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ساهم في انخفاض أعداد الإصابات، فضلًا عن أن العلاج ببلازما المتعافين ودواء الريمديسيفر أسهما في خفض نسبة الوفيات، مشددًا على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية حتى إيجاد دواء أو لقاح للفيروس.