118 إصابة جديدة بكورونا فى هونج كونج

أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم (الخميس)، عن تسجيل 118 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيدـ 19".وقالت السلطات الصحية في هونج كونج- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "من بين الإصابات الجديدة 111 إصابة محلية مؤكدة، مشيرة إلى أن فيكتوريا تسجل خلال هذه الفترة ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا".ويأتي هذا عقب يوم واحد من تشديد منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة التدابير الاحترازية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث تم فرض ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، وذلك بعد الإعلان أمس (الأربعاء) عن تسجيل 113 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالمنطقة إلى 2132 حالة منذ تفشى هذا المرض في فيكتوريا.وعلى الرغم من نجاح السلطات المحلية في الحد من تفشي الوباء حتى الآونة الأخيرة، شهدت حصيلة الإصابات في المستعمرة البريطانية السابقة ارتفاعًا حادًّا في الأسبوعين الماضيين، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية، بما فيها إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي.