رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة النواب»: سانت كاترين مؤهلة لتكون من أكبر المنتجعات العالمية

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:37 م
النائب عمرو صدقي
النائب عمرو صدقي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أشادت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مدخل دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به، والتي يتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى ٤٠ مليون جنيه بمعدل تنفيذ يصل إلى ٨٠%، وتشمل هذه المرحلة تطوير منطقة البازارات، والكمائن الأمنية، وغرفة التأمين والكشف عن الحقائب والأفراد قبل زيارة الدير وتحديث الكاميرات بمدخله.

وطالب النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، من الحكومة منح أولوية قصوى للتطوير والتحديث الكاملين داخل مدينة سانت كاترين، مؤكدا أن هذه المدينة التاريخية مؤهلة لأن تكون قبلة للسياحة العالمية على مستوى مصر كلها، نظرا لأنها تمتلك كل مقومات السياحة المعروفة من سياحة دينية وبيئية وعلاجية وسياحة السفارى ويعتبر دير سانت كاترين والمسجل كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطي الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس عام 1993 والمسجل ضمن قائمة التراث العالمي (يونسكو) عام 2002 وهو واحد من أهم الأديرة على مستوى العالم.

وقال النائب عمرو صدقي، إن الدير يحوي منشآت مختلفة منها الكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلي)، التي تحوي داخلها كنيسة "العليقة الملتهبة" و9 كنائس جانبية صغيرة، كما يشمل الدير 10 كنائس فرعية، مشيرا إلى المقومات السياحة البيئية المتمثلة في أجمل مناظر بمحمية سانت كاترين التي أعلنت محمية طبيعية عام 1988 على مساحة 4300 كيلو متر مربع، إضافة إلى مقومات السياحة العلاجية المتمثلة في وجود 472 نوعا من الأعشاب والنباتات الطبية منها 42 نوعا من النباتات النادرة.

وأعرب النائب عمرو صدقي عن ثقته الكاملة في قدرة اللواء خالد فودة على تطوير وتحديث مدينة سانت كاترين ليجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية التي ستكون قبلة لكل سياح العالم، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة، بتوفير جميع الاعتمادات المالية لمحافظ جنوب سيناء لتنفيذ خطته الطموحة لتحويل سانت كاترين لتكون واحدة من أهم وأكبر المنتجعات السياحية العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

السيسي: التهديدات التي تواجهنا تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة

عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

هل سمحت الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد؟

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

هل سمحت الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد؟

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تراجع «مقلق» لأسماك القرش في 8 دول

اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

تأثير الموجات الصوتية في خفض الكوليسترول

5 علامات رئيسية تشير إلى مشكلات في القلب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

دار الكتب تبث وثائق نادرة وأمسيات مسجلة احتفالًا بثورة يوليو

«الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».. مؤتمر لـ«إيسيسكو» الثلاثاء

حكايات المستشار حسن النشار كاتم أسرار جمال عبد الناصر

نسمة عبد العزيز تقدم أحدث حفلاتها بدار الأوبرا.. السبت