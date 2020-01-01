«التأمين الاجتماعى»: صرف معاشات أغسطس يبدأ اليوم الخميس

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم صرف معاش شهر أغسطس اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين من جائحة كورونا.وتابع: "رغم أن غدًا إجازة إلا إن الهيئة ستعمل على صرف معاشات المواطنين لمن معاشاتهم ألف جنيه فأقل".وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن 8،4 مليون مواطن يصرف لهم معاشات شهريًا، وتم تقسيم الصرف لهم على عدة مراحل، حتى لا يحدث أي زحام يضر بصحة المواطنين.واستطردت: "ولذلك ستعمل الهيئة إلى جانب 1500 مكتب بريد يوم السبت لصرف المعاشات"، مشددًا على أن الجميع سوف يصرف معاشه قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن المواطنين الذين يصرفون معاشاتهم من البنوك، يستطيعون صرفها الآن كون المبالغ تم إيداعها منذ قليل.