رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التأمين الاجتماعى»: صرف معاشات أغسطس يبدأ اليوم الخميس

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:36 ص
صرف معاشات
صرف معاشات
سناء إسماعيل
طباعة
قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم صرف معاش شهر أغسطس اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين من جائحة كورونا.

وتابع: "رغم أن غدًا إجازة إلا إن الهيئة ستعمل على صرف معاشات المواطنين لمن معاشاتهم ألف جنيه فأقل".

وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن 8،4 مليون مواطن يصرف لهم معاشات شهريًا، وتم تقسيم الصرف لهم على عدة مراحل، حتى لا يحدث أي زحام يضر بصحة المواطنين.

واستطردت: "ولذلك ستعمل الهيئة إلى جانب 1500 مكتب بريد يوم السبت لصرف المعاشات"، مشددًا على أن الجميع سوف يصرف معاشه قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن المواطنين الذين يصرفون معاشاتهم من البنوك، يستطيعون صرفها الآن كون المبالغ تم إيداعها منذ قليل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الجيش الليبي يعلن تحصين مدينتي سرت والجفرة

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

تفاصيل حفل «مسار إجبارى» على مسرح النافورة المفتوح (صور)

ماجستير بـ إعلام القاهرة: الشائعات تؤثر على الجمهور.. والنفى يُحجّم آثارها

بعد تفقده لمواقع أسيوط الثقافية.. عواض يتفقد قصر ثقافة المنيا

عواض يلتقى العاملين في إقليم وسط الصعيد الثقافى