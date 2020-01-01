إيبارشية طما تواصل صلوات القداسات بأعداد محدودة

تواصل إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم صلوات القداسات الإلهية في أسبوعها الأول لفتح الكنائس بإجراءات احترازية للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.وتصلى كنائس طما القداسات بـ 25 فردا فقط، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أسبوعيًا، ابتداء من الأسبوع الجاري، مع تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم للسيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام.