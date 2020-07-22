أغرب إطلالات فساتين الزفاف من عرض فلانتينو (فيديو)

الموضة هي المادة السحرية التي تدفعك إلى الأحلام، يمكن للمصمم أن يتخطى حدود الواقع في فستان تراه بقلبك لا بعينك، فتشعر معه وكأنك تسير في مغامرة بديهية لا يد لك فيها.وبعد إلغاء العديد من العروض استطاع بيت الأزياء الإيطالي فالنتينو، أن يقدم عرضًا مسرحيًا لمجموعة شتاء وخريف 2020، وبالتعاون مع مصور الأزياء البريطاني نيك نايت، تحت عنوان «Grace and Light».المسرح كان مظلمًا، وتم تسليط الإضاءة على 15 طرازًا، يرتدي كل منها فستان زفاف أبيض طويل، ثم بدأت العارضات تتحرك ببطء وتتحول مع الموسيقى، مما يسمح للفساتين بالتحول والسقوط.كان العرض مثل أجنحة الطيور، حيث احتوت التصاميم على الريش والزهور والتطريز، وكأن الفساتين كانت تقدم لوحة بصرية مذهلة للظلال الخفية، حيث تم صنع غيوم كبيرة من القماش في أكمام متضخمة، وكان طول التصميم حوالي خمسة أمتار.ووفقًا لموقع «ذا ناشونال»، قال فالنتينو، إن فيروس كورونا المستجد تسبب في الكثير من الاضطراب في جميع أنحاء العالم، لذلك يمكن أن يكون ذلك العرض الأبيض هو بداية جديدة من أجل حياة نظيفة ينعم بها العالم أجمع.