أرمينيا: تركيا تستغل أزمتنا مع أذربيجان

كشف وزير الخارجية الأرميني، سيركسيان زوهراب مناتساكانيان، عن أن تدخل تركيا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا لن يخدم الطرفين، مشيرًا إلى أن أنقرة تعمل على توتر العلاقات واستغلال الأزمة.فيما طالب مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أرمينيا بمغادرة الأراضي الأذربيجانية، مؤكدًا أن الأمة التركية ستحمي حقوق أذربيجان.وأوضح سيركسيان زوهراب لقناة «فرانس 24» أن السياسات التركية في التطورات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان غير بناءة، ولا تساهم في إيجاد حل سلمي للصراع.وقال: "إنهم بالتأكيد قلقون من تدخل تركيا في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرًا إلى أن تدخل تركيا سيتسبب في توتر العلاقات أكثر بين البلدين".وأضاف زوهراب أنهم يحاولون إيجاد أسس وسبل جيدة لدعم عملية السلام بين البلدين إلا أن تدخل تركيا يعرقل المساعي للبحث عن السلام.يذكر أن تركيا برئاسة أردوغان، تدعم أذربيجان ضد أرمينيا، حيث شهدت الحدود بين البلدين توترات حادة في الفترة الأخيرة بسبب تبادل لإطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في الجيش الأذربيجاني.