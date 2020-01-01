السودان يؤكد تمسكه بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.وقال رئيس الوزراء السوداني خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من الخرطوم، إنه من الضروري الوصول إلى اتفاق مُحكم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار القانون الدولي.وأضاف رئيس الوزراء السوداني "وجدنا استجابة إيجابية من مصر وإثيوبيا لمبادرتنا بشأن استئناف المفاوضات حول سد النهضة عندما تجمدت".يذكر أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقوا على استئناف المفاوضات الفنية والقانونية بشأن سد النهضة عقب القمة التي جمعتهم أمس برعاية الاتحاد الأفريقي.