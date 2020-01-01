علام: «مصر حصلت على ما كانت تريده بشأن سد النهضة»

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن القمة الرئاسية حول سد النهضة، أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاث.وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا ليس لها أي حق في استغلال المياه بالنيل الأزرق، وأديس أبابا تمارس نوعًا من الجعجعة السياسية لإرضاء الداخل.وأردف أن مصر نجحت في إظهار التعنت الإثيوبي أمام مكتب الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن القمة الإفريقية أكدت أهمية عدم اتخاذ أي إجراء أحادي.وحول تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي المستفزة، قال علام: «كلام مش قده، ومصر متمسكة بالمفاوضات بعد الحصول على خطوات إيجابية جدا ولن تسمح بالتفريط في نقطة مياه».وأكمل: «مصر حصلت على ما كانت تريده خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي تتمثل في إلزام الدول باتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء سد النهضة، فضلا عن بند فض النزاع باللجوء إلى القضاء حال حدوث خلاف في المستقبل».