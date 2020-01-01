أستاذ «صدر»: المصريون اكتسبوا مناعة والأغلبية أخدوا كورونا خفيفة

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية جامعة الأزهر، إن هناك تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، معقبًا: "الشعب المصري اكتسب مناعة القطيع، والأغلبية أخدوا كورونا خفيفة أو متوسطة أو شديدة".وأضاف صدقي، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر٢"، أن المناعة المكتسبة وارتفاع درجات الحرارة ساهم في تراجع إصابات كورونا في مصر، مشيرًا إلى أن أخصائي التحاليل والأشعة أكدوا تراجع الإصابات بشكل كبير.أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية جامعة الأزهر، ذكر أن هناك بعض الإجراءات الواجب تطبيقها خلال عيد الأضحى المبارك، معقبًا: "الفرح حلو بس منبسطهاش"، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات بالأماكن المزدحمة والمغلقة بينما لا داعي لارتداء بالأماكن المفتوحة وأماكن جيدة التهوية، والجلوس على المقاهي في أماكن مفتوحة، وترك مسافات آمنة مع الآخرين.