متظاهرون يطالبون نتنياهو بالاستقالة من أمام منزله (فيديو)

عرضت فضائية "يورو نيوز" فيديو لمتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من أمام منزله في القدس.وانتقلت فيما بعد الاحتجاجات خارج الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وطالبت فيها الحشود باستقالة رئيس الوزراء.كما شارك آلاف الإسرائيليين في تظاهرة، أمس الثلاثاء، من أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس.وعبر المتظاهرون عن استيائهم بضرب الأواني والطبول، كما انتقدوا سوء إدارة نتنياهو لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتداعيات الاقتصادية المترتبة عنه، والتي فاقمت الأزمة المالية إضافة لقضايا الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.