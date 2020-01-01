رئيس أساقفة أثينا: الجمعة يوم حداد للكنيسة الأرثوذكسية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس أعلن عن أن يوم الجمعة المقبل 24 يوليو الجاري، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات الأرثوذكسية والمسيحية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس، قال في هذا اليوم سأترأس خدمة مدائح العذراء مريم في كاتدرائية العاصمة أثينا، أدعوكم جميعًا إلى ترديد المدائح بصوت واحد: "إلى والدة الحصن الذي لا يقهر".