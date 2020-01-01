وفاة أول فلسطينى بكورونا فى فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في فنزويلا.وأفادت وزارة الخارجية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفاة المواطن خضر شريم، من أبناء الجالية الفلسطينية في فنزويلا، بسبب فيروس كورونا، وفقا لوكالة وفا.يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية سجلت اليوم 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.