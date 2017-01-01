4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

يعاني العديد من الأشخاص من ظهور بقع حمراء متقشرة ومثيرة للحكة في الجلد، وهي أعراض مرض جلدي مناعي مزمن يسمى الصدفية.بحسب موقع "ذا هيلث سايت"، تظهر هذه الأعراض غالبًا على الركبتين والمرفقين والجذع وفروة الرأس، ويمكن أن تتطور وتظهر في أي مكان من الجسم.ويحدث هذا المرض طويل الأمد نتيجة خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى الإفراط في إنتاج خلايا الجلد بمعدلات تفوق الحد الطبيعي.ويعتقد الأطباء أن العوامل الوراثية والعوامل البيئية تلعب دورًا في ظهور أعراض الصدفية.وهناك بعض المحفزات للإصابة بها، مثل الالتهابات كالتهاب الحلق أو التهاب الجلد، والظروف الباردة أو الجافة، والتدخين وشرب الكحول، والإجهاد، وبعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للملاريا.ولا يوجد علاج نهائي لهذه الحالة المرضية، إلا أن العلاجات المنزلية تساعد في تخفيف الأعراض وإدارتها قدر الإمكان، ومنها:التعرض لضوء الشمس: يساعد التعرض لأشعة الشمس لمدة 5 أو 10 دقائق في منتصف النهار مرة واحدة في اليوم في تحسين مظهر بقع الصدفية، باستثناء الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الجلد يجب عليهم عدم التعرض لها.زيت السمك: من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في مكملات الأسماك وزيت السمك تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين أمراض المناعة الذاتية، واقترح الخبراء أن زيت السمك مفيد جدًا للأشخاص المصابين بالصدفية أيضًا.الصبار: وجدت دراسة في عام 2018 أن تطبيق مرهم يحتوي على الصبار يساعد على تقليل الاحمرار والقشور والالتهاب الناجم عن الصدفية.خل التفاح: أفاد بعض الخبراء أن خل التفاح يساعد في تهدئة الحكة والحرق الناتج عن الصدفية في فروة الرأس، لكن عليك الحرص على وضع الخل بكمية متساوية مع الماء.