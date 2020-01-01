«قيدها بسلاسل حديدية».. المجلس القومى ينقذ طفلة من تعذيب والدها

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب.وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى بلاغا من أحد الجيران، والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قام الأب بتقييدها بسلسلة حديدية بمنور مسكنها مما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والتي قامت بالتنسيق مع السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة، وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة وتم العثور عليها مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلان والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تمت إحالة البلاغ أيضًا إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية، حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب وأخصائي اجتماعي من إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقرير بشأنها.