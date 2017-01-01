الجيش الكورى الجنوبى يعلن عن ثمانى إصابات جديدة لجنوده بكورونا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا بين جنوده.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين، لم تكشف عن هويتهم أن حصيلة المصابين في الجيش ترتفع بذلك إلى 66 فردًا.وكان الجيش الكوري الجنوبي أبلغ عن أول إصابة بالفيروس في فبراير ولم يسجل أي إصابات إضافية منذ مطلع يونيو، بحسب يونهاب.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.