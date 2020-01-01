الرئاسة: توافق على بلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

قال السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق على التركيز لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما تم التوافق في ختام القمة المصغرة حول سد النهضة على مواصلة المفاوضات.جاء هذا في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز.وأوضح "متحدث الرئاسة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مشكلة سد النهضة تتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول القضايا العالقة بقضية سد النهضة.