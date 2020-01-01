الأجهزة الأمنية تضبط قرصانًا إلكترونيًا على البنوك الأجنبية

وقد تم ضبطه حال استلامه بعض الأجهزة من إحدى شركات شحن البضائع، وبحوزته (جهاز "لاب توب"، هاتف محمول) وبفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من البرامج التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطه المؤثم، وعناوين البريد الإلكترونى التى يتم استخدامها فى عمليات الشراء، وكذا بعض الرسائل وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لممارسته نشاطا احتياليا فى مجال القرصنة الإلكترونية، بالاستيلاء على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها لبعض البنوك الأجنبية بالخارج، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء منتجات وبضائع عبر مواقع التسوق الإلكترونى.