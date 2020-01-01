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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار سقوط الليرة التركية أمام الدولار واليورو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:18 م
الليرة التركية
الليرة التركية
آية حسني
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شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.

وواصلت لليرة التركية هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي وصل إلى 6.4860 ليرة تركية، بينما سجل اليورو سعر من 7.8395 إلى 7.7482 ليرة، وفقا لموقع تركيا الآن.

ويشهد الاقتصاد التركي انخفاضًا حادًا بسبب ما تشهده البلاد من ذروة فيروس كورونا المستجد، فيما يشكو الكثير من المواطنين من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فقد وصلت البطالة إلى 12.8%، وكذلك ارتفع معدل الجوع والفقر، وفقا لإحصائيات معهد الإحصاء التركي.

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