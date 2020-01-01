أستاذ علم انتشار الأوبئة: انخفاض واضح في عدد الإصابات بكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة: إننا نشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في أرقام عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأن هناك حالة من الاستقرار النسبي.وأضاف عنان، عبر مداخلة هاتفية لفضائية، "إكسترا نيوز "، أنه على الرغم من عدد المسحات التي تشهدها وزارة الصحة كبيرة، ولكن فعليا عدد الإصابات نفسها قليل جدا.وأشار أستاذ علم انتشار الأوبئة، إلى أننا ننتظر أن تصل حالات التعافي اليومية لتصبح أعلى من حالات الإصابة اليومية مما دل على انتهاء الموجة الحالية، ولا نتمنى موجة جديدة كما حدث في بعض الدول.