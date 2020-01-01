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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تتجنب التعليقات السلبية على السوشيال ميديا؟

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:09 م
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
هدير شعراوي
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قال محمد فتحي، خبير الإعلام الرقمي، إن التعليقات بشكل عام أحد أهم مؤشرات التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يجب أن يتجاهل المشاهير والفنانين والمؤسسات الكبرى مسألة التعليقات، ويجب وضعها في الاهتمام ووضع آلية وفق قواعد محددة للرد عليها، لأن التعليقات أحد وسائل الحملات الممنهجة والتي يجب الرد عليها من خلال الحقائق والمعلومات الصحيحة.

وأوضح "فتحي" خلال لقائه على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن خيار غلق التعليقات أو تجاهلها في المطلق خيار سلبي لكن قد يكون الخيار الأخير في حالات خاصة محددة، مشيرًا إلى الرد على التعليقات من أحد الأمور الهامة التي تخلق حالة من الحيوية والروح والتفاعل الإيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أحد الركائز التي بنيت على أساسها المنصة الاجتماعية.

وعن كيفية مواجهة الحملات المضادة من خلال التعليقات والمتنمرين أكد "فتحي" أن مواجهة الحملات المضادة بالحقائق هي أساس دحضها بدلا، كما أن القانون الآن يعاقب المتنمرين على السوشيال ميديا، بجانب الضوابط الخاصة بالشبكات الاجتماعية نفسها والتي من شأنها التعامل مع التعليقات السلبية.

ولفت إلى أن هناك 6 نصائح يجب على المؤسسات التجارية والخاصة والإعلامية العمل عليها عند التعامل مع التعليقات، وهي على المؤسسة قراءة الرسالة جيدًا لمعرفة ما هي أسباب المشكلة، والاحتفاظ بالرسالة فهي مفيدة في أوقات التدريب الداخلي لكيفية الرد عليها، عدم اللجوء إلى مسح الرسائل، ونشرها حتى لو كانت سلبية، على المؤسسات أن تكون شفافة مع الجمهور، مع عدم التأخر في إظهار التعليق فالجمهور يتوقع نشر تعليقه بعد ساعة من المشاركة، كما يستحسن الرد على التعليقات وتقديم الاعتذار أو تفسير إن أمكن.

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