محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ بمناسبة 23 يوليو.جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد».وتابعت: «ستظل ثورة 23 يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطني ونموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف كعادته خلف جيشه مطالبًا بالحرية والإستقلال وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة وستبقى أمتنا على مر العصور أمة تعتز بتاريخها وتصنع حاضرها بسواعد أبنائها من أجل مستقبل تفاخر به الأجيال القادمة».وأضافت البرقية: «عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهداءها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء».