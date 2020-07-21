سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21-7-2020

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-7-2020

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، اليوم الثلاثاء 21-7-2020، ووصل سعر صرف الريال في سوق تداول العملات المحلية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي يتم تحديده، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.