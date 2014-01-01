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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام بريطانى لروسيا بمحاولة التأثير على انفصال أسكتلندا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:47 ص
الاستفتاء على انفصال
الاستفتاء على انفصال أسكتلندا
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ذكر تقرير برلماني بريطاني أن الحكومة الروسية حاولت "التأثير" على نتيجة الاستفتاء على انفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة في 2014، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو لم تسع للتأثير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقا لما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة ذا تليجراف البريطانية الإثنين.

وقالت الصحيفة إن لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان وصفت - في تقريرها الذي يُنشر الثلاثاء - محاولة الكرملين المزعومة لإنجاح مساعي انفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة بأنه "أول تدخل بعد سوفييتي في انتخابات ديمقراطية غربية"، كما ستؤكد عدم وجود دليل مباشر على تدخل روسيا في استفتاء"بريكست" عام 2016.

وأشارت ذا تليجراف إلى أن التقرير - المكتوب في 50 صفحة، والذي جاء بعد تحقيق برلماني استغرق 18 شهرا - يلقي بضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاتخاذ موقف أكثر تشددًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرجحة أن يساهم أيضا في إنعاش الأصوات الحكومية الرافضة لإجراء استفتاء جديد لانفصال اسكتلندا.

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