6 جلسات سرية في تاريخ الحياة النيابية المصرية

شهدت الحياة النيابية على مدار تاريخها 6 جلسات سرية فقط، لمناقشة عدة أمور بخلاف الجلسة السرية التي عقدها مجلس النواب اليوم للموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية لأداء مهام قتالية خارج حدود الدولة لحماية الأمن القومي المصري، لتصبح جلسة اليوم هي الجلسة السابعة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.ويرصد «الدستور» في السطور التالية تاريخ عقد الجلسات السرية في الحياة النيابية المصرية:عقد جلسة سرية عند الاستماع لبيان من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الموقف في اليمن وإذن حضور الجلسة لبعض ضباط القيادة ليستعين بهم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.كما شهد مجلس الأمة، بتاريخ ٢٥ مارس ١٩٧٠عقد جلسة سرية عند إلقاء بيان لوزير الخارجية.كما شهد مجلس الشيوخ بتاريخ 12 يونيو 1940 عقد جلسة سرية عند إلقاء بيان لرئيس الوزراء أسوة بمجلس النواب.كما شهد مجلس النواب بتاريخ 12 يونيو 1940 عقد الجلسة سرية لإلقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء.كما شهد مجلس الشيوخ بتاريخ 2 يونيو 1942 عقد جلسة سرية أثناء مناقشة استجواب موجه إلى الحكومة بخصوص موعد المفاوضات.وكذلك شهد مجلس الشيوخ بتاريخ 10 مايو 1948 عقد جلسة سرية للنظر في مسألة فلسطين.