متحدث الصحة: ذروة كورونا تُحدد بمعدل الإصابات والوفيات

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، إن حرص المواطنين واتباعهم كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، هو أهم أسباب انخفاض عدد الإصابات.وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الإثنين، أن ذروة كورونا ليست مصطلحًا علميًا، ولا يمكن تحديدها إلا بمراقبة معدلات الإصابات والوفيات.واتفقت وزيرة الصحة مع السفير الصيني على أن تصبح مصر مركزًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية.