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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الصحة: ذروة كورونا تُحدد بمعدل الإصابات والوفيات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:30 م
الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد،
الشيماء زيدان
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قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، إن حرص المواطنين واتباعهم كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، هو أهم أسباب انخفاض عدد الإصابات.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الإثنين، أن ذروة كورونا ليست مصطلحًا علميًا، ولا يمكن تحديدها إلا بمراقبة معدلات الإصابات والوفيات.

واتفقت وزيرة الصحة مع السفير الصيني على أن تصبح مصر مركزًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية.

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