«الصحة»: نبحث مشاركة مصر في تصنيع لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، إننا نعمل على الاتفاق والتفاوض مع دول العالم للمشاركة في أبحاث لقاح كورونا.وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الإثنين، أن وزيرة الصحة تبحث دخول مصر كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.وتابع: "لا نستطيع التأكد من الوصول للقاح لفيروس كورونا إلا بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب".واتفقت وزيرة الصحة مع السفير الصيني على أن تصبح مصر مركزًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية.