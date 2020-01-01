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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال»: راضٍ عن أداء المجلس وانظروا للسير الذاتية لرؤساء اللجان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:47 م
على عبد العال
على عبد العال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رضاه عن أداء المجلس مطالبًا من يدعى ضعف المجلس، أن يطلع على السير الذاتية لرؤساء اللجان والتقارير الصادرة عنها وكيفية إدارتهم، قائلًا: "أنا معرفش مين رؤساء الأحزاب اللي اتكلموا عن ضعف المجلس لكن ردي عليهم بسيط انظروا إلى السير الذاتية لرؤساء 25 لجنة برلمانية.. أنا شخصيا راض جدا".

وفى المقابل رفض أعضاء مجلس النواب، الاتهامات التي يوجهها البعض عن ضعف المجلس، حيث قال النائب محمد هاني الحناوي، إن البرلمان الحالي من أقوى المجالس، وتحمل الكثير، مؤكدًا على حكمة رئيسه الدكتور على عبد العال فى إدارة المجلس، وسعيه إلى التوفيق بين الجميع.

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