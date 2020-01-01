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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

‎قناة السويس: 22 ألف مركبة عبرت أنفاق 3 يوليو بوقت قياسي (فيديو)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:27 ص
قناة السويس
قناة السويس
هدير شعراوي
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قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن أنفاق 3 يوليو هى بمثابة شرايين الخير ولها أهمية كبرى في الربط مع سيناء، حيث كان يتحمل المواطن مشقة كبيرة للعبور بين ضفتي القناة، موضحا أنه يوجد حاليا أكثر من 20 محورا للربط بين الضفتين، فالمواطن يتمكن من العبور خلال 15 دقيقة.

وأضاف صفوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 22 ألف مركبة عبرت من خلال أنفاق قناة السويس ( 3 يوليو) في وقت قياسي، موضحا أن الأنفاق حتى هذه اللحظة في طور التشغيل التجريبي، ولا تعمل بالطاقة القصوى لها.

وأشار إلى أنه من المتوقع تدشين أحدث قاطرة من قاطرات أسطول هيئة قناة السويس الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاتجاه إلى توطين صناعة الكراكات.

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