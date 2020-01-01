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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: نعمل من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:22 ص
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
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قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا: «نحن نعمل تحت رعاية اتفاق برلين، والجزائر طرف فيه، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والتحرك كذلك في الشق الاقتصادي، ونحن ممتنون للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل حل سياسي لهذه الأزمة».

وأضافت ويليامز، في تصريح للصحفيين عقب لقائها اليوم بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارتها للجزائر العاصمة: «تلقيت اليوم ضمانات من الجزائر بدعمنا في هذه المبادرة التي تتيح التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده».

وأعربت عن انشغال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالوضع السائد في ليبيا وطلبه من القوى الخارجية التوقف عن التدخل في شؤون هذا البلد.

وأشارت إلى أن الشعب الليبي يعيش مأساة بسبب هذه الأزمة المستمرة منذ 9 سنوات، وقالت إنه «آن الأوان فعلًا لإيجاد حل لهذا النزاع وتمكين الليبيين بذلك من المضي في مسار سياسي عن طريق الحوار».

وشددت على ضرورة وضع حد لحالة الإفلات من العقاب الدولي الذي جعل بعض الدول لا تحترم الحظر الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة على السلاح الذي يدخل إلى ليبيا بطريقة غير قانونية، وكذلك حالة الإفلات من العقاب الداخلي في ليبيا إزاء انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة هناك.

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